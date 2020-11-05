تظاهرة لموظفي معمل انتاج السيارات في بابل للمطالبة بصرف الرواتب

2020/11/05 | 09:16 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/تظاهر العشرات من موظفي الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات والشركة الميكانيكية في ناحية الاسكندرية بشمال الحلة للمطالبة بصرف رواتبهم.وقال المتظاهر حسن محمد" أن العشرات من موظفي الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات والشركة الميكانيكية تظاهروا اليوم الخميس أمام مقر الشركة في ناحية الاسكندريه بشمال الحلة للمطالبة بصرف رواتبهم التي تأخرت أكثر من 45 يوما والتي تعاني من عدم انتظامها بشكل اثر على الحياة اليومية في ظل ارتفاع الأسعار وجعل الموظف عاجزا عن تلبية احتياجات عائلته.واضاف أن رواتب موظفي الشركة هي في الأصل تقل كثيرا عن زملائهم بنفس الشهادة والخدمة في باقي مؤسسات الدولة كون الشركة تعتمد على الأرباح وبسبب منافسة السوق وعدم وجود دعم لمنع الاستيراد الخاص فان واردات الشركة متذبذبة وبالتالي اثر كثيرا على رواتب الموظفين.وأشار إلى أن الموظفين سيعلنون الإضراب في حالة استمر التأخير بصرف رواتبهم"./انتهى

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