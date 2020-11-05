الحكومة العراقية تدين اعتداءات حزب العمال الكردستاني على قوات البيشمركة في محافظة دهوك

2020/11/05 | 09:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / ادانت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، الاعتداء الذي قام به مسلحون ينتمون الى حزب العمال الكردستاني، واستهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك، والذي أسفر عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح.وأكدت الحكومة ، في بيان رسمي ، رفضها الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية، وعدته اعتداءً على سيادة البلاد، وأنها ستتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدا للاعتداءات التي تعد خرقاً لامن وسيادة البلاد./انتهى5

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