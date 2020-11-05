الحكومة العراقية تدين استهدف قوات البيشمركة في دهوك

2020/11/05 | 09:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، الاعتداء الذي قام به مسلحون ينتمون الى حزب العمال الكردستاني، واستهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك شمال العراق....

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