العراق: سماع دوي انفجار في الدورة.. ومصدر يكشف طبيعته

2020/11/05 | 09:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني عراقي عن طبيعة الانفجار الذي سمع صوته في منطقة الدورة جنوب بغداد.

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