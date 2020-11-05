اكتشاف فيروس جديد قاتل يصيب الأسماك في العراق

2020/11/05 | 09:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الزراعة العراقية، عن ظهور بؤر لمرض فيروس "كوي هيربس" في الأسماك في عدد من محافظات البلاد....

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