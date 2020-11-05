2020/11/05 | 09:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكلفة تجاوزت ال ٥ مليارات دينار ، الإعلان عن تنفيذ ٧ مدارس في الشطرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/05 | 09:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكلفة تجاوزت ال ٥ مليارات دينار ، الإعلان عن تنفيذ ٧ مدارس في الشطرة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكلفة تجاوزت ال ٥ مليارات دينار ، الإعلان عن تنفيذ ٧ مدارس في الشطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).