2020/11/05 | 09:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو : توتر أنصار ترمب في ميشيغان و تجمعهم أمام محطات فرز الأصوات وكالة الصحافة المستقلة.

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