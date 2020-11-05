العراق يدين اعتداءات العمال الكردستاني ويتوعد باجراءات رادعة

2020/11/05 | 09:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ادانت الحكومة العراقية، الخميس، الاعتداء الذي قام به حزب العمال الكردستاني، على قوات البيشمركة في محافظة دهوك، متوعدة باتخاذ اجراءات للحد من الاعتداءات على سيادة البلاد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في بيان له اليوم (5 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "الحكومة العراقية تدين الاعتداء الذي قام به مسلحون ينتمون الى حزب العمال الكردستاني، واستهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك، والذي أسفر عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح".

وأكدت الحكومة "رفضها الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية، وعدته اعتداء على سيادة البلاد، وأنها ستتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدا للاعتداءات التي تعد خرقا لامن وسيادة البلاد".

وأكدت وسائل اعلام مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقتل احد افراد قوات البيشمركة واصابة اخرين، في اشتبكات مع مقاتلي حزب العمل الكوردستاني ضمن حدود قضاء العمادية في محافظة دهوك.

وادانت حكومة اقليم كوردستان، امس الاربعاء، بشدة هجوم حزب العمال على قوات البيشمركة في محافظة دهوك ، عادة إياه "اعتداء" على الإقليم ومؤسساته الشرعية.

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