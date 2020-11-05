برشلونة يواصل سلسلة انتصاراته بدوري ابطال بعد تغلبه على دينامو كييف (فيديو)

2020/11/05 | 09:24 - المصدر: NRT عربية

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تغلب نادي برشلونة الاسباني على دينامو كييف الاوكراني بنتيجة (2-1) في مباراة اقيمت على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وجاء هدفي الفريق الكاتلوني عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة الخامسة، وجيرارد بيكيه في الدقيقة الـ65، فيما قلص فيكتور تيسجانكوف النتيجة لصالح الفريق الضيف في الدقيقة الـ75.

وبهذه النتيجة يواصل برشلونة صدارته للمجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، في حين يحل كييف في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.

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