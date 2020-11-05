تفشي إنفلونزا الطيور في غرب اليابان

2020/11/05 | 09:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} أعلنت وزارة الزراعة اليابانية اليوم الخميس، أن إنفلونزا الطيور شديدة العدوى ضربت مزرعة دواجن في مدينة ميتويو بمحافظة كاغاوا بغرب اليابان.

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