نواب ينتقدون الصمت الحكومي إزاء الوجود الأميركي ويحذرون من مخططات واشنطن

2020/11/05 | 09:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

انتقد نواب من مختلف الكتل السياسية، استمرار الوجود الأميركي في العراق من دون تحرك الحكومة لتنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الاجنبية، مؤكدين ان اميركا تسعى لاضعاف الحشد الشعبي والوقف ضد منجزه وكذلك خدمة استثماراتها في العراق.

وقال النائب عن كوتا الشبك، ضمن تحالف الفتح قصي عباس، لـ /المعلومة/، ان “رئيس الوزراء ملزم قانونيا امام البرلمان بتحديد موعد للانسحاب الأميركي من العراق، في حين ان أي مخالفة للقرار البرلماني فأن رئيس الحكومة سيحاسب من قبل مجلس النواب كونه غير مطابق للبرنامج الحكومي”.

الى ذلك حذر النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم من “قيام الجانب الأميركي بالدفع ببعض العناصر والعملاء من اجل اثارة الفوضى في العراق، وتحجيم دور الحشد الشعبي، خاصة ان واشنطن تقف بالضد من الإنجاز الذي حققه رجال الحشد ضد الإرهاب”.

من جهته، بين عضو لجنة الاستثمار النيابية سالم الطفيلي، لـ /المعلومة/، ان “واشنطن ترغب ببقاء قواتها في البلاد من اجل خدمة مصالحها وخاصة الاستثمارات والملف الاقتصادي الذي تسعى خلفه، لتحقيق أهدافها المادية”.



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