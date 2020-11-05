العراق “يحاصر الشركات” ويتخذ خطوة لزج العراقيين في وظائفها

2020/11/05 | 09:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ألزمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، شركات القطاع الخاص بتشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية في المشاريع الخاصة بها.

وقال وزير العمل عادل الركابي في حديث للصحيفة الرسمية، انه “تم التنسيق مع الشركات المرخصة لمراعاة تشغيل العمالة العراقية، وتحديد وتنظيم تشغيل العمالة الاجنبية”، مؤكدا انه “وجه بتكثيف جهود لجان المتابعة في دائرة العمل والتدريب لمتابعة الشركات ومواقع العمل في بغداد والمحافظات للاطلاع على مدى تطبيقها القانون والكشف عن المتجاوزين والمقيمين الاجانب بصورة غير مشروعة بهدف اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

واشار الى ان “الخطوة تاتي لتطبيق القانون بالشكل الذي يضمن حق العامل العراقي وصاحب العمل”.

على صعيد اخر كشف عن ان “رواتب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ستصرف شهريا بدل صرفها كل شهرين، اذ تم التنسيق مع مصرف الرافدين بهذا الشأن”، منوها بانه “تم بالفعل صرف الراتب لاكثر من مليون و300 الف اسرة مستفيدة في بغداد ومحافظات البلاد كافة عدا اقليم كردستان، وبمبلغ يصل الى اكثر من 214 مليار دينار”.

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