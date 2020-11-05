بايدن يقترب كثيراً من حسم الانتخابات الأمريكية..وحملة ترامب تلجأ للمحاكم

2020/11/05 | 09:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسع المرشح الديمقراطي جو بايدن الفارق مع دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي وبات قريباً من الفوز بالسباق الرئاسي الأمريكية، لكن يتبقى الحسم في

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