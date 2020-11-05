بايدن يتعهد بالعودة إلى اتفاق باريس حول المناخ

2020/11/05 | 09:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، مساء الأربعاء، أن الولايات المتّحدة ستنضم مجدداً، منذ اليوم الأول لولايته، إلى اتفاق باريس حول المناخ الذي انسحبت منه رسمياً أمس.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر: “غادرت إدارة ترامب رسمياً اتفاق باريس حول المناخ.



في غضون 77 يوماً بالضبط ستنضم إليه إدارة بايدن”، في إشارة إلى 20 يناير( كانون الثاني)2021 تاريخ الولاية الرئاسية المقبلة.

ودخل الأربعاء قرار الرئيس ترامب في 2017 الذي انسحبت بموجبه الولايات المتّحدة من هذه الاتفاقية العالمية، حيز التنفيذ.

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