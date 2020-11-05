2020/11/05 | 09:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس إلى محافظة البصرة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وسيلتقي الكاظمي، بقادة أمنيين ومسؤولين محليين وشيوخ عشائر وعدد من المتظاهرين والناشطين، لمناقشة أوضاع المحافظة.

وتعتبر هذه الزيارة هي الثالثة التي يجريها الكاظمي إلى محافظة البصرة، بعد زيارتين في شهري تموز وآب الماضيين.

التالي

منذ ساعة واحدة

الحكومة تدين الهجوم على البيشمركة في دهوك

منذ 11 ساعة

وزير المالية يحذر: الرواتب ستتأخر إلى خمسة أسابيع في هذه الحالة

منذ 12 ساعة

المالية النيابية: البرلمان حريص على تأمين رواتب الموظفين

منذ 15 ساعة

نائب: ملف التحقيقات في حادثة مطار بغداد على طاولة البرلمان الأسبوع المقبل

منذ 17 ساعة

صالح يدعو الى حل المسائل العالقة في كركوك بالاستناد على الدستور وإرادة اهلها

منذ 21 ساعة

الكشف عن قضية فساد كبرى في وزارتي الكهرباء والاتصالات

منذ يوم واحد

بالوثيقة..



جدول اعمال جلسة البرلمان السبت المقبل

منذ يومين

الأعرجي والأسدي يبحثان ملف مكافحة الجريمة المنظمة

منذ يومين

نائبة تحذر من تداعيات وعواقب وخيمة في حال بناء مفاعل نووي

منذ يومين

مقررات جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة الكاظمي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).