2020/11/05 | 09:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / -تنشر وكالة الصحافة المستقلة أسعار صرف الدولار وبعض العملات، فضلا عن المعادن الثمينة والنفط في الأسواق المحلية ليوم الخميس، (5 تشرين الثاني 2020) بحسب رصد مختصين.



اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار 125,500 سعر شراء الدولار 124,500 تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العملات العالمية الأجنبية اليورو : 100 يورو 117,40 دولار الأسترليني : 100 باوند […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أم انخفاض ؟هكذا افتتح سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أم انخفاض ؟هكذا افتتح سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أم انخفاض ؟هكذا افتتح سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).