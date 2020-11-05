2020/11/05 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي يناقش مع منظمات دولية آليات تعزيز الشمول المالي

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