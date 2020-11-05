بينها تفقد مشروع ميناء الفاو .. هذا ما سيبحثه الكاظمي في البصرة

2020/11/05 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

كشفت مصدر محلي من محافظة البصرة، اليوم الأربعاء (05 تشرين الثاني 2020)، أجندة زيارة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي إلى محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي سيزور مشروع ميناء الفاو الكبير، وسيعقد اجتماعاً أمنياً مع القيادات الأمنية داخل مقر قيادة عمليات البصرة، وسيعقد اجتماعاً أيضاً مع محافظ البصرة، أسعد العيداني".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى محافظة البصرة، في زيارة تفقدية ولمناقشة مستجدات المحافظة، مع حكومتها المحلية.

وقال مصدر محلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل إلى محافظة البصرة في وقت مبكر من صباح اليوم، عبر مطار المحافظة الدولي".

وتأتي هذه الزيارة، على خلفية الأحداث التي شهدتها البصرة خلال الأيام الأخيرة، بعد حدوث صدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، قد أكد في وقت سابق، أن "الحكومة التزمت بحماية المتظاهرين السلميين وحفظ حقهم الدستوري في التظاهر".

وأشار طلال خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "ما حصل من إطلاق عيارات نارية في الهواء في البصرة مخالف لأوامر الكاظمي"، مشيرا إلى "إحالة المتسبب بإطلاق النار في الهواء خلال التظاهرات في البصرة إلى التحقيق".

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