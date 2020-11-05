البنك المركزي ومنظمات دولية يناقشون آليات تعزيز الشمول المالي

2020/11/05 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن البنك المركزي العراقي، تنظيم ورشة عمل لاعداد استراتيجية الشمول المالي في العراق بالتعاون مع البنك الدولي.





وقال البنك المركزي في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، "بالتعاون مع البنك المركزي العراقي نظم البنك الدولي ورشة عمل لمناقشة خطوات اعداد استراتيجية الشمول المالي في العراق ومتطلبات الدعم الدولي فضلا عن دور الشركاء من القطاعين العام والخاص في بلورتها وتنفيذها، ضمن توجهات البنك المركزي العراقي في التحول نحو الشمول المالي وتطوير القطاع المالي والمصرفي، ومبادرة صندوق النقد العربي لتعزيز هذه الاستراتيجية في الدول العربية".

وأضاف تأتي الورشة في إطار المبادرة العربية للشمول المالي التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي والمنظمة الألمانية للتنمية الدولية ، حيث ناقشت الورشة أهمية جمع البيانات المتعلقة بمؤشرات الشمول المالي من جانبي العرض والطلب.

ووفقا للبيان، حضر الورشة عدد من ممثلي المصارف وشركات الدفع ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للشمول المالي.، موضحا أن البنك المركزي العراقي قد اتخذ عدداً من الإجراءات خلال السنوات الاخيرة لتعزيز الشمول المالي والتي تساهم في تسهيل إعداد هذه الاستراتيجية.

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