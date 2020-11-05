وزير العمل: استعادة 8 مليارات دينار من مزدوجي الرواتب خلال شهرين

2020/11/05 | 09:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – نصار الحاج

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، استعادة 8 مليارات دينار إلى الدولة من مزدوجي الرواتب خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، فيما رجح شمول أعداد جديدة من المتقدمين للحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وقال الركابي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن الوزارة أطلقت حملة قبل أكثر من شهرين للكشف عن مزدوجي الرواتب، لافتاً إلى أن مفتشي وزارة العمل زاروا عدداً من الوزارات والهيئات المستقلة لتدقيق بيانات الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وأضاف، أنه تم الكشف عن 24 ألفاً من مزدوجي الرواتب،هم موظفون ويتقاضون رواتب الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الحملة مستمرة لحين الكشف عن جميع مزدوجي الرواتب.

وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من استعادت 8 مليارات دينار خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين من مزدوجي الرواتب، مبيناً أن الأموال تستحصل على شكل أقساط وليست دفعة واحدة.

وأوضح، أن الأموال المستحصلة ستضاف إلى صندوق الحماية الاجتماعية وهيأة الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل شمول أعداد جديدة من المتقدمين على شبكة الحماية منذ سنوات، لافتاً إلى أن هناك عوائل تحت خط الفقر مقدمة على الحماية قبل سنتين وأكثر وتنتظر التخصيصات المالية.

وتابع، أنه بعد توقف صرف الرواتب بطرق غير مشروعة ستتوفر الأموال الكافية لشمول أعداد كبيرة من المستحقين أو الحالات التي ترد للوزارة عبر المناشدات في مواقع التواصل الاجتماعي او المراجعة المباشرة إلى مقر الوزارة.

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