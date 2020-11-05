لاعب يوفنتوس السابق يتهم رونالدو بالجهل

2020/11/05 | 09:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – وجّه باسكوالي برونو، مدافع يوفنتوس السابق، انتقادات قوية إلى كريستيانو رونالدو، واتهمه بالجهل وعدم احترام زملائه.



وقال اللاعب السابق في تصريحات صحفية: “رونالدو جاهل، إنه في إيطاليا منذ عامين ولم يتعلم بعد التحدث بلغتنا ولا يحاول حتى التعلم هذه اللغة لاحترام البلد التي يسكنها”.



وأضاف: “إنه مازال يستخدم اللغة […]

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