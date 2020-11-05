توجه “مريب” لمدير دايو الكورية الجديد وانسحاب من ميناء الفاو بعد نقاش “محتدم” مع النقل

2020/11/05 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

عادت الفقرة المثيرة للجدل في ملف تنفيذ ميناء الفاو الذي يعد أهم مشروع يترقبه العراق، والمتعلقة بعمق الحفر البالغ 19.8 متر، الى الواجهة مجددًا.

وفي اواخر شهر ايلول الماضي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور تصريحات من ميناء الفاو بالاتفاق على تقليل عمق الحفر من 19.8 إلى 14 متر، الامر الذي اشعل ردود فعل غاضبة متهمين وزارة النقل بالتواطئ لأجل تحويل أهم مشروع في العراق على الاطلاق، إلى قناة لارساء قوارب الصيد فقط، حيث ان العمق المذكور لاينفع لاستقبال الباخرات التجارية الضخمة التي تحتاج إلى عمق 19 متر لكي ترسو.

ولكن بعد ذلك خرج وزير النقل من داخل ميناء الفاو مؤكدًا الاستمرار على حفر القناة بعمق 19 متر.

ومازال ميناء الفاو يواجه العقبات، حيث تم الاعلان عن انتحار مدير شركة دايو الكورية المسؤولة عن تنفيذ مشروع ميناء الفاو، والذي كان في وقت سابق قد خرج ببث مباشر مع وزير النقل اكد من خلاله استمرار الاتفاق على حفر الميناء بعمق 19 متر.

إلا أن وفي توجه مثير للاستغراب والجدل، ظهر مدير الشركة الجديد في مقطع فيديو مع وزير النقل وهو يؤكد عدم قدرة شركته على تنفيذ عمق الـ19 متر، وان قدرتهم مقتصرة على حفر الميناء بعمق 14 متر، الامر الذي ادى الى رفض وزارة النقل وبالتالي انسحاب الشركة من تنفيذ المشروع.

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