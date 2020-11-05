الشرطة الأميركية تعتقل العشرات في بورتلاند ونيويورك بعد ليلة الانتخابات

2020/11/05 | 10:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة الأميركية عشرات الأشخاص في كل من بورتلاند ونيويورك، بينما استدعت حاكمة ولاية أوريغون كيت براون الحرس الوطني للولاية لمواجهة "أعمال عنف واسعة النطاق" في الليلة التي أعقبت التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

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