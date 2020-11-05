2020/11/05 | 10:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الفيروس المتفشي في الاسماك في بغداد وعدة محافظات.



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه : تم الكشف خلال هذا الاسبوع عن بؤر لمرض الكوي هيربس فيروس في الاسماك في محافظات بابل والانبار و صلاح الدين و […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فايروس غامض يتفشى في قطاع الاسماك في بغداد وكالة الصحافة المستقلة.

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