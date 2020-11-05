محافظ بغداد لنواب أطراف العاصمة: عازمون على إنجاز جميع المشاريع

2020/11/05 | 10:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / طالب ضاحياستقبل محافظ بغداد المهندس محمدجابرالعطا عضو مجلس النواب السيد ليث الدليمي ووفدا من اهالي قضاء التاجي.واستمع المحافظ، واثناء اللقاء، الى حاجة المناطق لاسيما مقاطعة (١ غريباوي و٦ كويمة) من خدمات»، موجها في الوقت ذاته «دوائر المحافظة المعنية باجراء الكشوفات اللازمة وتزويدهم بكل ما يحتاجونه في الوقت الحاضر ضمن الامكانات والجهد الخدمي المتوفر لدى المحافظة».واكد المحافظ ان «المحافظة عازمة على تنفيذ وانجاز جميع المشاريع لاسيما في مناطق اطراف العاصمة والتي توقفت بسبب التخصيصات المالية والازمة الصحية التي يمر بها البلد». من جانبه، قدم النائب ليث الدليمي شكره للمحافظ على «جهوده في متابعه المشاريع الخدمية الخاصة بالعاصمة وتواصله مع الحكومة المركزية لاكمال هذه المشاريع»، مؤكدا بانه «سيتواصل مع السيد المحافظ بشكل مستمر من اجل توفير ما تحتاجه هذه المناطق من خدمات وخصوصا البنى التحتية».

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