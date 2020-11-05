2020/11/05 | 10:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - اكد عضو اللجنة المالية النيابية عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري على عدم اقحام رواتب الموظفين باية ازمة مالية تمر بها الحكومة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب : الحكومة ملزمة بتوفير رواتب الموظفين والمواطن لا يتحمل فشل سياساتها وكالة الصحافة المستقلة.

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