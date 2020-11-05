2020/11/05 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يفتتح البرج الأضخم بصناعة الغاز في شركة غاز البصرة - عاجل

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