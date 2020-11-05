2020/11/05 | 10:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أختتمت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الخميس، عملية نوعية أستمرت ثلاثة أيام في صحراء غرب الأنبار والتي استهدفت عدة مناطق مهمة للقضاء على إمدادات داعش الإرهابي.وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “ الحشد الشعبي تمكن من قطع الإمدادات لخلايا داعش الإرهابية بتدمير مضافات كان يستغلها العدو و التي تحتوي على مواد غذائية وطبية لتساعد عناصر داعش للبقاء لمدة أطول في صحراء الأنبار”.وأضاف مصلح، أنه “سوف تستمر العمليات الأمنية لملاحقة عصابات داعش الأرهابية لحين القضاء عليهم بشكل كامل في المنطقة”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد ينهي عملية نوعية أستمرت 3 أيام لقطع إمدادات داعش غربي الأنبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد ينهي عملية نوعية أستمرت 3 أيام لقطع إمدادات داعش غربي الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).