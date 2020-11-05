الصين تمنع سكان دولتين من دخول أراضيها بسبب كورونا

2020/11/05 | 10:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

أعلنت الصين، عن منع المسافرين الأجانب الآتين من بريطانيا وبلجيكا من دخول أراضيها، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" وشددت القيود على المسافرين الآتين من دول عديدة أخرى.

وكانت الصين، التي ظهر فيها فيروس كورونا للمرة الأولى في نهاية العام الماضي، قد نجحت في السيطرة على الوباء.

وبعدما أغلقت الصين حدودها بشكل كامل تقريبا في نهاية شهر آذار، وقلصت بشكل كبير الرحلات الدولية منها وإليها، عادت وفتحت أبوابها بحذر في الأشهر الأخيرة.

لكن السلطات الصينية قررت، بحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في لندن، "تعليق دخول غير الصينيين الموجودين في المملكة المتحدة مؤقتا"، حتى وإن كانت بحوزة هؤلاء تأشيرات دخول إلى الصين أو تصاريح للإقامة فيها.

وذكر بيان أن "هذا التعليق إجراء مؤقت استلزمه الوضع الحالي لـكوفيد-19.

ونشر الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في بالجيكيا بيانا مماثل .

وبريطانيا هي إحدى أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا ، إذ بلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من مليون شخص، توفي منهم ما يقرب من 48 ألفاً.

وبالإضافة إلى بريطانيا وبلجيكا، أعلنت سفارات صينية في عدة دول من بينها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وسنغافورة وكندا، تشديد القيود المفروضة على الراغبين بالسفر من هذه الدول إلى الصين.

المصدر – سكاي نيوز

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