وزير العمل: الحد الأعلى للراتب التقاعدي للعاملين بالقطاع الخاص سيكون 100٪

2020/11/05 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن وزير العمل، عادل الركابي، أن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانون العمل والضمان الاجتماعي في جلسة مجلس الوزراء.

وقال الركابي، في حديثه لصحيفة "الصباح"، إن التعديلات الجوهرية لقانون والضمان الاجتماعي، سينصف العاملين بالقطاع الخاص والمختلط بالرواتب التقاعدية.





وأضاف أن القانون الجديد سيتضمن معادلة تقاعدية جديدة منصفة للعامل المضمون ويأخذ بنظر الاعتبار التحصيل الدراسي للعامل قبل تشغيله في القطاع الخاص"، موضحا أن الحد الأدنى لرواتب التقاعد والضمان لا تقل عن 350 الف دينار وان الحد الأعلى للراتب 100٪ من اخر راتب تم تسلمه من قبل العامل المضمون وفق القانون الجديد".





وتظاهر مئات الالاف في العراق، للمطالبة بدعم القطاع الخاص خلال تظاهرة تشرين الأول 2019 وتشريع قوانين تدعم العاملين وتحميه وتوفر لهم رواتب تقاعدية وحماية اجتماعية.





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