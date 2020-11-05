الحشد ينهي عملية ’نوعية’ استمرت 3 أيام في صحراء الأنبار (صور)

2020/11/05 | 10:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت قوات الحشد الشعبي، الخميس، الانتهاء من عملية نوعية استمرت ثلاثة أيام لقطع إمدادات داعش في صحراء غرب الأنبار.



وذكرت مديرية اعلام هيئة الحشد، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تشرين الثاني 2020)، ان "قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، اختتمت اليوم، عملية نوعية أستمرت ثلاثة أيام في صحراء غرب الأنبار والتي استهدفت عدة مناطق مهمة للقضاء على إمدادات داعش الإرهابي".وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح بحسب البيان، ان "الحشد الشعبي تمكن من قطع الإمدادات لخلايا داعش الإرهابية بتدمير مضافات كان يستغلها العدو و التي تحتوي على مواد غذائية وطبية لتساعد عناصر داعش للبقاء لمدة أطول في صحراء الأنبار".

وأضاف مصلح "سوف تستمر العمليات الأمنية لملاحقة عصابات داعش الأرهابية لحين القضاء عليهم بشكل كامل".

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