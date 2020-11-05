2020/11/05 | 10:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نادي القوة الجوية الرياضي، أن خللاً إدارياً منع دخول محترفه الكونغولي ليما مابيدي الى العاصمة بغداد.

وذكر النادي في بيان أن “اللاعب المحترف ليما مابيدي وصل الى مطار بغداد الدولي، والإجراءات الإدارية منعته من الدخول بسبب خلل إداري في جوازه”.

وأكد عضو الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي علي زغير أن “اللاعب سيتوجه إلى بلده الكونغو الديمقراطية لحل هذا الموضوع”.

التالي

منذ 18 ساعة

حمادي احمد ينفي استقالته من إدارة القوة الجوية

منذ 20 ساعة

الاثنين المقبل موعداً لقرعة دور الـ32 من كأس العراق

منذ 3 أيام

مورينيو: اريد معرفة رد فعل ريال مدريد بعد هدف بيل

منذ 4 أيام

يوفنتوس يفوز على سبيزيا برباعية ورونالدو يتألق في أول ظهور له بعد الكورونا

منذ 4 أيام

بيرلو يستبعد رونالدو

منذ 4 أيام

تعرف على مواعيد الدور الرابع من كأس العراق

منذ 4 أيام

تعرف على مباريات اليوم من دوري الكرة الممتاز

منذ 4 أيام

مارسيلو يحقق الانتصار رقم 250 في الليجا

منذ 5 أيام

الانيق يقهر الصناعات الكهربائية بثلاثية

منذ 5 أيام

ليفاندوفسكي خارج قائمة بايرن أمام كولون

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهذا السبب.. محترف الصقور لم يلتحق بتدريبات الفريق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لهذا السبب.. محترف الصقور لم يلتحق بتدريبات الفريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).