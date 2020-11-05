تراجع أسعار النفط في التعاملات الصباحية بنحو 1.5٪

2020/11/05 | 10:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أمل نبيل /تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، وسط استمرار حالة الترقب لنتائج الانتخابات الأمريكية التي لم تحسم حتى الأن.



و تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يناير بنحو 1.5% إلى 40.61 دولار للبرميل، وانخفضت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% عند 38.57 دولار للبرميل.



كانت أسعار البترول قد […]

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