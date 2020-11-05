وزارة الصحة: خطر كورونا لا يزال مستمرا ويجب التعامل معه بجدية

2020/11/05 | 10:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الخميس، المواطنين للالتزام بالتعليمات الوقائية والتعامل بجدية مع كورونا، مؤكدا ان خطر الفيروس لا يزال مستمرا.

وقال التميمي في تصريح متلفز، اليوم (5 تشرين الثاني 2020) إن "الموقف الوبائي في دول العالم في هذه الفترة اجبرها على العودة للاغلاق واتخاذ الاجراءات الصارمة للسيطرة على وباء كورونا"، لافتا إلى أن "أعداد الإصابات في تلك الدول تتزايد في الوقت الحالي، حيث إن الاردن كانت نسب الاصابات فيها محدودة، وبقيت لاشهر لم تسجل أصابة، ولكن الآن وصلت إلى اعداد كبيرة".

وأضاف أن "خطر كورونا لا يزال مستمرا، لذلك على المواطنين أخذ الموقف بشكل واقعي وجدي"، مبينا انه "لا يوجد حتى الان لقاح لفيروس كورونا، وان الادوية المستعملة تقلل الاعراض ونسب الوفيات، ولكن لايوجد علاج نهائي لهذا الفيروس"، داعيا "المواطنين للحرص والالتزام في التعليمات الوقائية".

وفيما يخص فتح الاسواق علق التميمي بأن "فتح الاسواق والمولات والسماح بالدراسة في المدارس والجامعات، جاء ضمن ضوابط صحية صارمة"، موضحا أن "الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد صعبة ويجب ان تكون هناك حركة في الاسواق ضمن الضوابط الصحية".

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