جنايات ذي قار تصدر حكماً بالاعدام بحق مدان ارتكب جريمة قتل عمد

2020/11/05 | 10:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت محكمة جنايات ذي قار /الهيئة الثانية حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم المدان ( ع .



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م ) تولد 1996 يسكن قضاء الشطرة استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي.

وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ان “مفارز شعبة مكافحة اجرام قضاء الشطرة في محافظة ذي قار سبق وان القت القبض على المجرم في اذار من هذا العام لارتكابه جريمة قتل عمد في 1 من شهر اذار لهذا العام”.

واضافت ان “المحكمة اصدرت حكمها بعد اكمال التحقيق وتدوين اقوال المدان قضائيا واجراء كشف الدلالة القانوني وجاء مطابقا لاعترافاته لينال جزاءه العادل”.

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