وزير العمل يكشف عن الرواتب التقاعدية التي ستمنح للقطاعين الخاص والمختلط

2020/11/05 | 10:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يعتزم مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مناقشة «تعديلات جوهرية» على قانون العمل والضمان الاجتماعي بالشكل الذي يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، في الوقت الذي اكد فيه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي انَّ القانون سينصف العاملين بالقطاع الخاص والمختلط بالرواتب التقاعدية.وقال الركابي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن «القانون الحالي مر عليه اكثر من 50 عاما في ظل المستجدات الكثيرة التي طرأت على سوق العمل والتي تتطلب تشريعا جديدا».وأضاف، ان «الراتب الذي يمنح حاليا للعمال لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي وسنوات الخدمة وحجم الأسرة وسن العامل، كما ان تلك الرواتب عبارة عن منح وليست رواتب ثابتة».واشار الى أن «القانون الجديد سيتضمن معادلة تقاعدية جديدة منصفة للعامل المضمون كذلك سيأخذ بنظر الاعتبار التحصيل الدراسي للعامل قبل تشغيله في مجالات القطاع الخاص عند احتساب اجر العامل المضمون».وأوضح الوزير أن هذه التعديلات الجوهرية على القانون الجديد ستعرض في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع المقبل للتصويت عليه»، مؤكدا «اهمية القانون الذي اعتمد على الاتفاقيات العربية والدولية المعتمدة في مجال حقوق العامل المضمون».ولفت الى ان «الحد الادنى لرواتب المشمولين بالتقاعد والضمان لا يقل عن 350 الف دينار وان الحد الاعلى للراتب هو 100 % من اخر راتب تم تسلمه من قبل العامل المضمون وفق القانون الجديد».



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