استشهاد امرأة واصابة 5 آخرين بإنفجار عبوتين ناسفتين في بعقوبة

2020/11/05 | 10:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : ديالى} أفاد مصدر أمني، الخميس، بإستشهاد امرأة واصابة اخرى وسائق ستوتة بإنفجار عبوة ناسفة في ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

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