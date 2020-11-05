الحكم بالاعدام بحق مدان ارتكب جريمة قتل عمد في ذي قار

2020/11/05 | 10:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..اصدرت محكمة جنايات ذي قار /الهيئة الثانية حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مدان استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي.وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مفارز شعبة مكافحة اجرام قضاء الشطرة في محافظة ذي قار سبق وان القت القبض على المجرم في اذار من هذا العام لارتكابه جريمة قتل عمد في 1 من شهر اذار لهذا العام”.واضافت ان “المحكمة اصدرت حكمها بعد اكمال التحقيق وتدوين اقوال المدان قضائيا واجراء كشف الدلالة القانوني وجاء مطابقا لاعترافاته لينال جزاءه العادل”.انتهى/25

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