2020/11/05 | 10:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل الاتحادي عادل الركابي الكشف عن 24 الفا موظف يتقاضون رواتب مزودجة، مشيرا الى ان الوزارة استعادة 8 مليارات دينار من هذه الرواتب.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الركابي يوم الخميس، ان "الوزارة أطلقت حملة قبل أكثر من شهرين للكشف عن مزدوجي الرواتب، لافتاً إلى أن مفتشي وزارة العمل زاروا عدداً من الوزارات والهيئات المستقلة لتدقيق بيانات الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".

وأضاف أنه تم الكشف عن 24 ألفاً من مزدوجي الرواتب،هم موظفون ويتقاضون رواتب الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الحملة مستمرة لحين الكشف عن جميع مزدوجي الرواتب.

وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من استعادت 8 مليارات دينار خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين من مزدوجي الرواتب، مبيناً أن الأموال تستحصل على شكل أقساط وليست دفعة واحدة.

PUKmedia / عن واع ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تستعيد 8 مليارات دينار من مزدوجي الرواتب ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تستعيد 8 مليارات دينار من مزدوجي الرواتب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).