2020/11/05 | 10:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع امدادات داعش بصحراء الانبار واعتقال 7 من التنظيم بالمحافظة وكركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/05 | 10:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع امدادات داعش بصحراء الانبار واعتقال 7 من التنظيم بالمحافظة وكركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع امدادات داعش بصحراء الانبار واعتقال 7 من التنظيم بالمحافظة وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).