العراق يتخذ خطوة “تجارية”.. المواطنون على موعد مع أجود أنواع السيارات العالمية بتسهيلات مالية

2020/11/05 | 10:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة التجارة، الخميس، المفاوضة مع شركة جنرال موتورز المصنعة لسيارات شوفرليت وكاديلاك GMC و ACDLCO الامريكية للتعاقد لتسويق منتجاتها.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن اجرت مفاوضات مع وكيل شركة جنرال موتورز المصنعة لسيارات شوفرليت وكاديلاك GMC و ACDLCO الامريكية بغية توقيع اتفاق ابتدائي لتسويق هذه المنتجات”.

وقال مدير عام الشركة ورئيس مجلس الادارة المهندس باسم نعيم العگيلي، بحسب البيان إن “الاتفاق سيسهم في زيادة مبيعات الشركة من السيارات وبالتالي سيؤدي الى زيادة المردودات المالية والربحية مما يعزز مكانتها في السوق العراقية فضلا عن التواصل مع الزبائن “.

واضاف العگيلي أن “لاتفاق سوف يحمل في طياته مشروعًا كبيرًا للبيع بالتقسيط لسيارات الشوفرليت المعروفة عالميا وبأسعار تنافسيا واقساط مريحه والذي سيتم الاعلان عنه حال اتمامه”.

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