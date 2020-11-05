2020/11/05 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … دخل فصل الشتاء رسمياً في العديد من دول العالم حتى اصبح العديد من الاشخاص يبحثون عن وصفات تزيد من دفئهم في هذا الفصل ورفع حرارة الجسم لديهم.



قد يكون الاستمتاع بشوربة الطماطم طريقة لذيذة لتحقيق أقصى استفادة من الفوائد الصحية للطماطم.



يمكنك تذوق طبق حساء غني ودافئ.



كما أن الطماطم مليئة بالفيتامينات والمعادن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5 فوائد صحية لشوربة الطماطم “البندورة” في الشتاء وكالة الصحافة المستقلة.

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