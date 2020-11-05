بالمواعيد الدقيقة ومستويات الشدة.. مفاجآت الطقس تدشن جدول أعمالها في العراق ابتداء من يوم غد

2020/11/05 | 10:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف المتنبئ الجوي علي الكربلاء ابتداء مرحلة من التقلبات الجوية ابتداء من يوم غد وحتى الـ15 من نوفمبر مايعني امتدادها لـ10 أيام.

وقال الكربلائي في تدوينة رصدتها “يس عراق” إنه ” من يوم السبت المقبل ولغاية يوم 15 نوفمبر، هذه الفترة متقلبة جدا، وامطار تطال مناطق واسعة جدا من البلاد “.

وأكد أن “الامطار على فترات مثلا يوم السبت لمدن الوسط وبعدها الاحد للجنوب والاثنين للشمال والوسط وبعدها للوسط والجنوب والغربية وهكذا”، مشيرًا إلى أنها “لن تكون امطارا مستمرة وانما امطار رعدية مابين يوم واخر”.

وبين ان “المنخفض الاول من يوم السبت المقبل ويستمر لغاية يوم 13 ويتمركز شمال البحر الاحمر وهذا تموضع ممتاز، فيما يبدأ المنخفض الثاني من يوم 12 والى يوم 16 وهو منخفض متوسطي “.

وشدد على أن “هذه الفترة غير مستقرة”، ناصحًا من “لديه اعمال منزلية لينجزها قبل هذه الفترة، وهي فترة طويلة تصل الى 8 ايام من التقلب الجوي “.

وتابع ان “الكتلة الرطبة لم تصل الى الان وهي الان تحط رحالها غرب افريقيا وستصلنا من يوم 13 والى نهاية الشهر تزداد معها فرص الامطار”، مبينا ان “الحالة الاولى تبدأ فعليا من يوم الاثنين 9 نوفمبر “.

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