2020/11/05 | 10:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … سجل الدولار الامريكي اليوم الخميس ارتفاعا بسعر الصرف امام الليرة التركية ليصل الى مستويات جديدة لم يسجلها سابقاً خلال العشر سنوات الاخيرة.



هذا الارتفاع هو يعتبر الاقوى للدولار امام الليرة التركية اذ سجل اليوم الخميس سعر صرف 848 ليرة تركية مقابل 100 دولار امريكي وهو ما يجعله اسوء انخفاض لقيمة الليرة امام الدولار.



[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية اليوم الخميس وكالة الصحافة المستقلة.

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