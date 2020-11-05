2020/11/05 | 10:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية النيابية اللجوء إلى الاقتراض لتأمين الرواتب والالتزامات يجب أن يسبقه تسديد الديون السابقة للعراق قبل نهاية العام الحالي لضمان البدء بمرحلة اصلاح الاقتصاد.

وأشارت اللجنة في بيان إلى حرص البرلمان على تأمين رواتب الموظفين رغم الاعتراض على مبلغ قانون تمويل العجز المالي، وأن دفع رواتب الموظفين والعمل على تحفيز الوزارات بزيادة إيراداتها يجب أن يحظى بأهمية من قبل الحكومة قبل الذهاب إلى خيار الاقتراض، مشيرة إلى أن اللجوء إلى هذا الخيار ليس معالجة للأزمة على الرغم من حرص مجلس النواب على ضمان دفع الحكومة لرواتب الموظفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: اللجوء إلى الاقتراض يجب أن يسبقه تسديد للديون السابقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: اللجوء إلى الاقتراض يجب أن يسبقه تسديد للديون السابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).