الكاظمي يصل البصرة على رأس وفد حكومي رفيع

2020/11/05 | 10:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة البصرة على رأس وفد حكومي رفيع.

وأفادت معلومات اولية ان الكاظمي سيزور الحقول النفطية وميناء الفاو فضلا عن عقد اجتماعات امنية في مقر قيادة العمليات.

كما يلتقي، بمسؤولين محليين وشيوخ عشائر وعدد من المتظاهرين والناشطين، لمناقشة أوضاع المحافظة.

وتعتبر هذه الزيارة هي الثالثة التي يجريها الكاظمي إلى البصرة، بعد زيارتين في شهري تموز وآب الماضيين.

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