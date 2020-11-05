صالح لوجهاء كركوك: لن نسمح أن تكون المحافظة ساحة لتصفية الخلافات

2020/11/05 | 10:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة تحقيق الاستقرار وحماية التعايش السلمي والالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المكونات دون إقصاء أو تهميش، جاء ذلك خلال استقباله بقصر السلام ببغداد لوفد من وجهاء مدينة داقوق وقرية البشير في كركوك لبحث المشاكل التي تعاني منها المحافظة، شدد فيها رئيس الجمهورية على احترام حقوق الملكية ومنع التغيير الديموغرافي والتوصل إلى حلول للمسائل العالقة وفقا للدستور وإرادة أهالي كركوك، وتكثيف الجهود الأمنية ومنع الإرهابيين المتربصين من استغلال الأوضاع وتهديد التعايش بين مكونات المدينة وعدم السماح لجعل مدينة ساحة لتصفية الخلافات.

ودعا رئيس الجمهورية إلى انصاف المحافظة والنظر بطلبات ذوي ضحايا الإرهاب والمهمشين وحل جميع القضايا العالقة التي تواجه أهالي داقوق، واستغلال جميع موارد المحافظة بما يخدم مواطنيها.

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