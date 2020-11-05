القبض على ثلاثة إرهابيين في الانبار

2020/11/05 | 10:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستجدات الانتخابات الأمريكية

اعلنت وسائل اعلام اميركية فوز مرشح الحزب الجمهوري الأميركي دونالد ترامب بولاية تكساس وحصوله إجماليا 204 أصوات انتخابية حتى الآن.

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