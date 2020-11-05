صور من البصرة.. الكاظمي يباشر بافتتاح مشاريع مهمة ويبحث عدة ملفات خدمية

2020/11/05 | 10:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، الى محافظة البصرة لافتتاح احد المشاريع المهمة في المحافظة وبحث عدد من الملفات مع الحكومة المحلية.



ونشر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، وتلقى "ناس" (5 تشرين الثاني 2020)، مجموعة صور لجولة رئيس الوزراء خلال افتتاحه البرج الأضخم بصناعة الغاز في شركة غاز البصرة.

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