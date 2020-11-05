الذهب يصعد مع تزايد الحذر بشأن نتيجة الانتخابات الأميركية

2020/11/05 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادصعدت أسعار الذهب في نطاق محدود الخميس 5 نوفمبر، إذ أبدى المستثمرون تفاؤلا مشوبا بالحذر بشأن تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية متقاربة النسب.

ويتوقع محللون أن يتخذ بايدن على الأرجح إجراءات تحفيز أكبر من منافسه الرئيس الجمهوري على الرغم من أن احتمالات انقسام الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين قد يقوض جهود السياسة المالية لبايدن.

ويستفيد الذهب من إجراءات تحفيز واسعة النطاق نظرا لأنه يعتبر على نطاق واسع تحوطا ضد التضخم وتدهور العملة.



وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1909.41 دولار للأونصة.

هذا وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7% إلى 1909.80 دولار.

وتوقع بايدن أمس الأربعاء تحقيق النصر في الانتخابات بعد فوزه في ولايات حاسمة فيما تحدث ترامب عن مزاعم تزوير ورفع دعاوى قضائية وطالب بإعادة إحصاء الأصوات.

في الوقت نفسه، تراجع الدولار بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة مما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 1.4% إلى 24.23 دولار للأونصة.



وارتفع البلاتين 0.6% إلى 874.98 دولار للأونصة.



وزاد البلاديوم 0.6% إلى 2302.67 دولار للأونصة.

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